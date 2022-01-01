Шоу Мишки Шмяк (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Игрушечный мишка вместе с писателем Олегом Роем вспоминают удивительные истории, случившиеся с их друзьями в сказочном мире. Спин-офф мультсериала «Шмяк. Волшебная лавка Есении».



Приходите в гости к писателю Олегу Рою и говорящему плюшевому мишке по имени Шмяк, чтобы вместе с ними отправиться в сказочную страну, где в волшебной лавке работает девочка Есения. Ее магия оживила Шмяка, и теперь они помогают друзьям и постоянно находят новые приключения. Если в лавку заглянут геометрические фигурки, запутавшиеся в своем назначении, Шмяк и Есения обязательно помогут. Если робот Робик захочет, чтобы его приятель-попугай научился разговаривать по-настоящему, друзья постараются решить и эту задачу. Они никогда не унывают, поэтому у Олега Роя всегда есть, что рассказать маленьким зрителям.



Волшебство и дружба ждут вас! Включайте «Шоу Мишки Шмяк» — мультсериал 2022 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



Сериал Шоу Мишки Шмяк 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.