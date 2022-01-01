Шоу Мишки Шмяк. Сезон 1. Серия 19
Wink
Детям
Шоу Мишки Шмяк
1-й сезон
19-я серия
7.72022, Шоу Мишки Шмяк. Сезон 1. Серия 19
Мультфильмы, Комедии0+

Шоу Мишки Шмяк (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Игрушечный мишка вместе с писателем Олегом Роем вспоминают удивительные истории, случившиеся с их друзьями в сказочном мире. Спин-офф мультсериала «Шмяк. Волшебная лавка Есении».

Приходите в гости к писателю Олегу Рою и говорящему плюшевому мишке по имени Шмяк, чтобы вместе с ними отправиться в сказочную страну, где в волшебной лавке работает девочка Есения. Ее магия оживила Шмяка, и теперь они помогают друзьям и постоянно находят новые приключения. Если в лавку заглянут геометрические фигурки, запутавшиеся в своем назначении, Шмяк и Есения обязательно помогут. Если робот Робик захочет, чтобы его приятель-попугай научился разговаривать по-настоящему, друзья постараются решить и эту задачу. Они никогда не унывают, поэтому у Олега Роя всегда есть, что рассказать маленьким зрителям.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мультфильмы, Приключения

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