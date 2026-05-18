2022, Shanghai Gushi
Мультсериалы, Драма16+
Девушка ищет свой жизненный путь в многолюдном Шанхае. Китайский мультфильм о тонкостях человеческих отношений
Шанхайская история (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+18 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+17 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+17 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+15 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+21 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+21 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+27 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+19 мин
Шанхайская история
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Красавица Фэйфэй выросла в традиционной китайской семье. Амбициозная и отзывчивая девушка работает в рекламном агентстве в современном многолюдном Шанхае и не стремится выскочить замуж, как большинство её сверстниц. Творческий подход Фэйфэй к работе вызывает уважение коллег, но одновременно и зависть одной из них — взбалмошной и надменной Аманды, которой не дают покоя многочисленные таланты соперницы. Фэйфэй предстоит пройти через череду испытаний и преодолеть множество препятствий, чтобы понять, чего она хочет от жизни, найти общий язык с вздорным младшим братом, обрести друзей, любовь и поверить в себя.