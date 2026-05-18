Красавица Фэйфэй выросла в традиционной китайской семье. Амбициозная и отзывчивая девушка работает в рекламном агентстве в современном многолюдном Шанхае и не стремится выскочить замуж, как большинство её сверстниц. Творческий подход Фэйфэй к работе вызывает уважение коллег, но одновременно и зависть одной из них — взбалмошной и надменной Аманды, которой не дают покоя многочисленные таланты соперницы. Фэйфэй предстоит пройти через череду испытаний и преодолеть множество препятствий, чтобы понять, чего она хочет от жизни, найти общий язык с вздорным младшим братом, обрести друзей, любовь и поверить в себя.

