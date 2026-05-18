Шанхайская история. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Шанхайская история
1-й сезон
3-я серия
2022, Shanghai Gushi
Мультсериалы, Драма16+
Девушка ищет свой жизненный путь в многолюдном Шанхае. Китайский мультфильм о тонкостях человеческих отношений

Шанхайская история (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Красавица Фэйфэй выросла в традиционной китайской семье. Амбициозная и отзывчивая девушка работает в рекламном агентстве в современном многолюдном Шанхае и не стремится выскочить замуж, как большинство её сверстниц. Творческий подход Фэйфэй к работе вызывает уважение коллег, но одновременно и зависть одной из них — взбалмошной и надменной Аманды, которой не дают покоя многочисленные таланты соперницы. Фэйфэй предстоит пройти через череду испытаний и преодолеть множество препятствий, чтобы понять, чего она хочет от жизни, найти общий язык с вздорным младшим братом, обрести друзей, любовь и поверить в себя.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Драма, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

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