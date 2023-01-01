Сердцебиение (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Сердцебиение
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- 18+39 мин
Сердцебиение
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+37 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+35 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сердцебиение
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+36 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+35 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+39 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+35 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+35 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+37 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+36 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+36 мин
Сердцебиение
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Дорама о созависимых отношениях и опасном смешении деловой и личной жизни. Владелец собственного бизнеса Гу И три года назад попал в аварию, которая нанесла огромный урон его здоровью. Он пережил пересадку сердца и потерю памяти, после чего у него развилось биполярное расстройство. Именно этим мужчина объясняет свое невыносимое поведение и жестокость по отношению к своей помощнице Цяо Цзин. Она — не просто секретарша, но и его правая рука, чей блестящий ум и собранность помогают фирме Гу И держаться на плаву. Тем не менее он донимает ее претензиями и нереалистичными требованиями. Однако Цяо Цзин все терпит и даже отвечает на любовные поползновения шефа, который очень быстро начинает ей бессовестно изменять. Что удерживает эту сильную женщину рядом с несносным боссом и любовником? Ответ вас по-настоящему удивит, а подскажет его дорама «Сердцебиение» 2023 года, которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.
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