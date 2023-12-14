Китайская мелодрама о созависимых отношениях между боссом и его подчиненной. В главной роли — звезда сериала «Императорская кухня» Хэ Жуйсянь. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить «Сердцебиение» — дорама с русской озвучкой ждет вас в хорошем качестве.



В первом сезоне вы познакомитесь с успешным бизнесменом Гу И и его незаменимой ассистенткой Цяо Цзин. Много лет назад мужчина попал в страшную аварию, после которой у него появилось биполярное расстройство. В связи с этим у Гу И часто бывают резкие перепады настроения: он может быть милым и добрым мужчиной, а в другой момент стать жестоким начальником и срываться над бедной Цяо Цзин. Девушка понимает, что поведение Гу И обусловлено его болезнью, однако даже ей становится невыносимо терпеть такое отношение, и она решает уволиться. После ее ухода молодой человек осознает, что не может прожить ни дня без преданной помощницы.



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