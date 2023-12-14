Сериал Сердцебиение смотреть онлайн

«Сердцебиение» — дорама о созависимых отношениях и опасном смешении деловой и личной жизни.



Владелец собственного бизнеса Гу И три года назад попал в аварию, которая нанесла огромный урон его здоровью. Он пережил пересадку сердца и потерю памяти, после чего у него развилось биполярное расстройство. Именно этим мужчина объясняет свое невыносимое поведение и жестокость по отношению к своей помощнице Цяо Цзин. Она — не просто секретарша, но и его правая рука, чей блестящий ум и собранность помогают фирме Гу И держаться на плаву. Тем не менее он донимает ее претензиями и нереалистичными требованиями. Однако Цяо Цзин все терпит и даже отвечает на любовные поползновения шефа, который очень быстро начинает ей бессовестно изменять.



Что удерживает эту сильную женщину рядом с несносным боссом и любовником? Ответ вас по-настоящему удивит, а подскажет его дорама «Сердцебиение» 2023 года, которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.

