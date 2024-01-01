Сердце выбрало тебя. Сезон 1. Серия 1
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Сердце выбрало тебя
1-й сезон
1-я серия
2024, Сердце выбрало тебя. Сезон 1. Серия 1
Мелодрамы18+

Контент станет доступным 18.04.2025

Сердце выбрало тебя (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девушка-сирота становится учительницей для дочери миллионера, но в его семье полно тайн и загадок. Многосерийная драма «Сердце выбрало тебя» — сериал, вдохновленный «Джейн Эйр», книгой Шарлотты Бронте, ставшей классикой мировой литературы.

Когда Женя еще была маленькой девочкой, она оказалась в детском доме, трагически потеряв родителей. Вскоре ее приютил дядя, однако в его семье Женя чувствовала себя чужой. Тем не менее она получила педагогическое образование и даже успешно устроилась преподавательницей для маленькой дочки Аркадия Градова, известного миллионера. Проведя в доме Градовых какое-то время, Женя замечает, что по вечерам по этажам ходит кто-то посторонний. В то же время Аркадий ухаживает за Женей, которая не хочет терять независимость.

Что она предпримет и разгадает ли тайну дома Градовых, расскажет сериал «Сердце выбрало тебя», смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрамы

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