Сердце выбрало тебя (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Девушка-сирота становится учительницей для дочери миллионера, но в его семье полно тайн и загадок. Многосерийная драма «Сердце выбрало тебя» — сериал, вдохновленный «Джейн Эйр», книгой Шарлотты Бронте, ставшей классикой мировой литературы.



Когда Женя еще была маленькой девочкой, она оказалась в детском доме, трагически потеряв родителей. Вскоре ее приютил дядя, однако в его семье Женя чувствовала себя чужой. Тем не менее она получила педагогическое образование и даже успешно устроилась преподавательницей для маленькой дочки Аркадия Градова, известного миллионера. Проведя в доме Градовых какое-то время, Женя замечает, что по вечерам по этажам ходит кто-то посторонний. В то же время Аркадий ухаживает за Женей, которая не хочет терять независимость.



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