Сердце не обманет, сердце не предаст. Сезон 1. Серия 2
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Сердце не обманет, сердце не предаст
1-й сезон
2-я серия

Сердце не обманет, сердце не предаст (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, Сердце не обманет, сердце не предаст. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Частный сыщик получает заказ – надо доказать, что смерть уважаемого психиатра – это самоубийство, замаскированное под убийство. Такого он ещё не расследовал, и у него очень много вопросов...

Сериал Сердце не обманет, сердце не предаст 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст»