Сердце не обманет, сердце не предаст (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2019, Сердце не обманет, сердце не предаст. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Мелодрама16+
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О сериале
Частный сыщик получает заказ – надо доказать, что смерть уважаемого психиатра – это самоубийство, замаскированное под убийство. Такого он ещё не расследовал, и у него очень много вопросов...
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Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- Актёр
Илья
Носков
- АСАктриса
Алёна
Созинова
- АЛАктриса
Анастасия
Лазо
- ИСАктёр
Иван
Стрельцов
- СХАктёр
Сергей
Ходьков
- ГСАктёр
Григорий
Соловьев
- ОДАктриса
Ольга
Дятловская
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- ВВАктёр
Виктор
Васильев
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ВБАктёр
Василий
Бойдак
- ИПАктёр
Игорь
Подливальчев
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- ВПОператор
Вадим
Потеев