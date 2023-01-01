Сердце не обманет, сердце не предаст
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Сердце не обманет, сердце не предаст

Сердце не обманет, сердце не предаст (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Сердце не обманет, сердце не предаст 1 сезон
Детектив, Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Частный сыщик получает заказ – надо доказать, что смерть уважаемого психиатра – это самоубийство, замаскированное под убийство. Такого он ещё не расследовал, и у него очень много вопросов...

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст»