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Сердце не обманет, сердце не предаст
Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце не обманет, сердце не предаст»

Режиссёры

Александра Бутько

Александра Бутько

Режиссёр

Актёры

Илья Носков

Илья Носков

АктёрАлексей Кисанов (Кис), частный детектив
Алёна Созинова

Алёна Созинова

АктрисаАлександра, жена Алексея, журналистка
Анастасия Лазо

Анастасия Лазо

АктрисаЛюба
Иван Стрельцов

Иван Стрельцов

АктёрОлег
Сергей Ходьков

Сергей Ходьков

АктёрРома
Григорий Соловьев

Григорий Соловьев

АктёрИгорь
Ольга Дятловская

Ольга Дятловская

АктрисаКатя
Валентина Гарцуева

Валентина Гарцуева

АктрисаИрина
Сергей Масленников

Сергей Масленников

АктёрЛеонид
Андрей Милюхин

Андрей Милюхин

АктёрПрохоров
Виктор Васильев

Виктор Васильев

АктёрГромов
Андрей Олиференко

Андрей Олиференко

Актёр
Василий Бойдак

Василий Бойдак

Актёр
Игорь Подливальчев

Игорь Подливальчев

Актёр
Анатолий Гурьев

Анатолий Гурьев

Актёр

Продюсеры

Владимир Дубровин

Владимир Дубровин

Продюсер
Дмитрий Рубежин

Дмитрий Рубежин

Продюсер
Евгений Арендаревич

Евгений Арендаревич

Продюсер
Ольга Шалик

Ольга Шалик

Продюсер

Художники

Наталья Гурьянова

Наталья Гурьянова

Художница

Операторы

Вадим Потеев

Вадим Потеев

Оператор