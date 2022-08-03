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Семья (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2016, The Family
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда сын Клэр Уоррен, мэра Калифорнийского города Ред Пайнс, возвращается после двенадцати лет считаясь мертвым, это затрагивает жизни не только семьи Уорренов, но и других персон, включая осужденного в его убийстве и сержанта, которая сделала карьеру на этом громком деле.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семья»