Семья (сериал, 2016) смотреть онлайн
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О сериале
Детективная драма «Семья» — сериал о последствиях неожиданного возвращения подростка, долгое время считавшегося мертвым. Нюанс в том, что вместо радости кое-кто в этой истории испытает недоумение и даже начнет подозревать ребенка в обмане.
После более чем десяти лет отсутствия сын мэра Клэр Уоррен необъяснимым образом возвращается домой. Его чудесное воскрешение из мертвых происходит в самый разгар избирательной кампании матери, стремящейся к посту губернатора. Уоррены вынуждены заново выстраивать взаимоотношения, в то время как старое уголовное дело отправляют на пересмотр: появление Адама ставит под сомнение карьеру детектива, руководившего расследованием его исчезновения...
Смотреть сериал «Семья» — это как разгадывать сложную загадку, вместе с главными героями всматриваясь в лицо Адама в поисках намеков на лицемерие. Сложные психологические портреты персонажей и умелое сочетание семейной драмы с политическим триллером делают этот проект находкой для фанатов жанра.
Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ДГРежиссёр
Джон
Грэй
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- Актриса
Элисон
Пилл
- МБАктриса
Марго
Бингхэм
- ЗГАктёр
Зак
Гилфорд
- ЛДАктёр
Лиам
Джеймс
- ФЛАктриса
Флориана
Лима
- МААктриса
Мадлен
Артур
- РНАктёр
Рармиан
Ньютон
- ЭМАктёр
Эндрю
Маккарти
- ДРСценарист
Джаннин
Реншоу
- ДБПродюсер
Дженна
Бэнс
- ДГПродюсер
Джон
Грэй
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДБХудожник
Джеймс
Беднарк
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- ЧСМонтажёр
Чарисса
Санджарернсуитхикуль
- ЖГМонтажёр
Жак
Граветт
- КПМонтажёр
Крис
Пеппе
- ДКОператор
Джеймс
Крессэнтис
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан
- МКомпозитор
Могвай