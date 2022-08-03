Семья (сериал, 2016) смотреть онлайн

Детективная драма «Семья» — сериал о последствиях неожиданного возвращения подростка, долгое время считавшегося мертвым. Нюанс в том, что вместо радости кое-кто в этой истории испытает недоумение и даже начнет подозревать ребенка в обмане.



После более чем десяти лет отсутствия сын мэра Клэр Уоррен необъяснимым образом возвращается домой. Его чудесное воскрешение из мертвых происходит в самый разгар избирательной кампании матери, стремящейся к посту губернатора. Уоррены вынуждены заново выстраивать взаимоотношения, в то время как старое уголовное дело отправляют на пересмотр: появление Адама ставит под сомнение карьеру детектива, руководившего расследованием его исчезновения...



Смотреть сериал «Семья» — это как разгадывать сложную загадку, вместе с главными героями всматриваясь в лицо Адама в поисках намеков на лицемерие. Сложные психологические портреты персонажей и умелое сочетание семейной драмы с политическим триллером делают этот проект находкой для фанатов жанра.

