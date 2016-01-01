Семья (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Когда сын Клэр Уоррен, мэра Калифорнийского города Ред Пайнс, возвращается после двенадцати лет считаясь мертвым, это затрагивает жизни не только семьи Уорренов, но и других персон, включая осужденного в его убийстве и сержанта, которая сделала карьеру на этом громком деле.





