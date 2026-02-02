8.92024, Семейные призраки. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Семейные призраки (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 7
- 18+53 мин
Семейные призраки
Сезон 1 Серия 8
О сериале
1960-е. Лидия Сергеевна — домохозяйка, ее муж Георгий Васильевич — ученый-конструктор, сын Слава — студент факультета ракетной техники и дочь Таня — красивая и умная молодая девушка. Лидия готовится отметить свой день рождения в теплом семейном кругу, как они всегда и отмечали много-много лет подряд. Однако ее планы рушатся, как только она видит, что сын Слава приехал не один, а с приятной девушкой Зоей, которой прямо на семейном празднике сделал предложение. Лидия сразу понимает, что барышня простовата и не из их круга. Вскоре милая Зоя превращается в настоящую злодейку, от которой невозможно избавиться.