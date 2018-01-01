Семейка Ву-Лу. Серия 40
Wink
Детям
Семейка Ву-Лу
1-й сезон
40-я серия
7.62018, Семейка Ву-Лу. Серия 40
Мультсериалы, Комедии6+

Семейка Ву-Лу (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультсериал рассказывает о приключениях учеников и преподавателей школы боевых искусств Улун, обладающих тайными знаниями и особыми силами. Они противостоят преступникам, главой которых является один из чиновников. Министр охотится за необычными артефактами, способными принести хозяину невиданную силу. Но мастера не позволят коварному злодею заполучить магические реликвии!

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения, Мультсериалы

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