Семейка Ву-Лу. Серия 15
Wink
Детям
Семейка Ву-Лу
1-й сезон
15-я серия
7.72018, Семейка Ву-Лу. Серия 15
Мультсериалы, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

Семейка Ву-Лу (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Мультсериал рассказывает о приключениях учеников и преподавателей школы боевых искусств Улун, обладающих тайными знаниями и особыми силами. Они противостоят преступникам, главой которых является один из чиновников. Министр охотится за необычными артефактами, способными принести хозяину невиданную силу. Но мастера не позволят коварному злодею заполучить магические реликвии!

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг