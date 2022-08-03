Мультсериал рассказывает о приключениях учеников и преподавателей школы боевых искусств Улун, обладающих тайными знаниями и особыми силами. Они противостоят преступникам, главой которых является один из чиновников. Министр охотится за необычными артефактами, способными принести хозяину невиданную силу. Но мастера не позволят коварному злодею заполучить магические реликвии!

