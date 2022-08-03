WinkДетямСемейка Ву-Лу1-й сезон19-я серия
7.72018, Семейка Ву-Лу. Серия 19
Мультсериалы, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Семейка Ву-Лу (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Мультсериал рассказывает о приключениях учеников и преподавателей школы боевых искусств Улун, обладающих тайными знаниями и особыми силами. Они противостоят преступникам, главой которых является один из чиновников. Министр охотится за необычными артефактами, способными принести хозяину невиданную силу. Но мастера не позволят коварному злодею заполучить магические реликвии!