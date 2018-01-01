Семейка Ву-Лу (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Семейка Ву-Лу. Серия 31
7.62018, Семейка Ву-Лу. Серия 31
Мультсериалы, Комедия6+

Мультсериал рассказывает о приключениях учеников и преподавателей школы боевых искусств Улун, обладающих тайными знаниями и особыми силами. Они противостоят преступникам, главой которых является один из чиновников. Министр охотится за необычными артефактами, способными принести хозяину невиданную силу. Но мастера не позволят коварному злодею заполучить магические реликвии!

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

