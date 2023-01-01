Семь минус один (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Когда-то их было семеро — великолепная семерка друзей, которым завидовала вся школа. Среди них был самый умный парень и самая красивая девушка, да и остальные подавали большие надежды. Все закончилось катастрофой: одного из них обвинили в убийстве учительницы. Остальные пошли по жизни каждый своей дорожкой. Лера стала полицейским профайлером, успешно ловила убийц и старалась не вспоминать о прошлом. Но вот карьера дала сбой — и она решила поехать отдохнуть в город своего детства. Совершенно случайно ее приезд совпал с днем встречи выпускников. Шестеро друзей, не видевшиеся много лет, решают посмотреть старое видео — и вскоре понимают, что далеко не все так ясно с трагедией, разлучившей их много лет назад…



Сериал Семь минус один 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.