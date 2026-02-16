Реалити-эксперимент «Селянка-Горожанка» – это возможность для двух девушек из разных слоев общества переосмыслить собственную жизнь. Преуспевающая жительница мегаполиса и простая деревенская труженица на три дня поменяются жизнями. Им предстоит проверить себя на прочность и пройти через трудности...

