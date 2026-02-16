9.02026, Селянка-горожанка. Сезон 2. Серия 1
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Селянка-горожанка (сериал, 2026) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
- 18+80 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 1
- 18+68 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 2
- 18+77 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 3
- 18+78 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 4
- 18+76 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 5
- 18+78 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 6
- 18+78 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 7
- 18+71 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 8
- 18+77 мин
Селянка-горожанка
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Реалити-эксперимент «Селянка-Горожанка» – это возможность для двух девушек из разных слоев общества переосмыслить собственную жизнь. Преуспевающая жительница мегаполиса и простая деревенская труженица на три дня поменяются жизнями. Им предстоит проверить себя на прочность и пройти через трудности...