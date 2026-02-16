Селянка-горожанка. Сезон 2. Серия 3
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Селянка-горожанка
2-й сезон
3-я серия
9.02026, Селянка-горожанка. Сезон 2. Серия 3
Реалити - шоу18+
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Селянка-горожанка (сериал, 2026) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Реалити-эксперимент «Селянка-Горожанка» – это возможность для двух девушек из разных слоев общества переосмыслить собственную жизнь. Преуспевающая жительница мегаполиса и простая деревенская труженица на три дня поменяются жизнями. Им предстоит проверить себя на прочность и пройти через трудности...

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
76 мин / 01:16

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