Садоводы. Серия 1
Wink
Сериалы
Садоводы
1-й сезон
1-я серия
6.92021, Landscapers
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Садоводы (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Детективный сериал с фирменным британским юмором и реальными событиями, произошедшими в 1998 году в Ноттингемшире, в основе. Обычная с виду пара попадает в эпицентр расследования — в саду возле их дома нашли два трупа. В какой-то момент подозрения падают на благопристойных супругов. Так ли они беспочвенны?

Сериал Садоводы 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb