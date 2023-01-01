Садоводы (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Детективный сериал с фирменным британским юмором и реальными событиями, произошедшими в 1998 году в Ноттингемшире, в основе. Обычная с виду пара попадает в эпицентр расследования — в саду возле их дома нашли два трупа. В какой-то момент подозрения падают на благопристойных супругов. Так ли они беспочвенны? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыКомедии, Криминал, Драмы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb