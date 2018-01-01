Садоводы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
6.92021, Landscapers 4 серии
Драма, Криминал18+
О сериале
Детективный сериал с фирменным британским юмором и реальными событиями, произошедшими в 1998 году в Ноттингемшире, в основе. Обычная с виду пара попадает в эпицентр расследования — в саду возле их дома нашли два трупа. В какой-то момент подозрения падают на благопристойных супругов. Так ли они беспочвенны?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Драма
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb