Садоводы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Детективный сериал с фирменным британским юмором и реальными событиями, произошедшими в 1998 году в Ноттингемшире, в основе. Обычная с виду пара попадает в эпицентр расследования — в саду возле их дома нашли два трупа. В какой-то момент подозрения падают на благопристойных супругов. Так ли они беспочвенны?

