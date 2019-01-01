С прицепом. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
С прицепом
2-й сезон
4-я серия

С прицепом (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

7.72019, SMILF
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о девушке, которой не так давно исполнилось двадцать лет, и у нее на руках годовалый ребенок. Несмотря на большое количество проблем, молодая мамаша уверена - она обязательно сможет обрести счастье. Но пока у нее это получается не очень хорошо, ведь молодые люди не хотят с ней знакомиться, узнав о ребенке.

Сериал С прицепом 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «С прицепом»

Всё