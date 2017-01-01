С прицепом. Сезон 1. Серия 6
Wink
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С прицепом
1-й сезон
6-я серия

С прицепом (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.72017, SMILF
Драмы, Комедии18+

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О сериале

История о девушке, которой не так давно исполнилось двадцать лет, и у нее на руках годовалый ребенок. Несмотря на большое количество проблем, молодая мамаша уверена - она обязательно сможет обрести счастье. Но пока у нее это получается не очень хорошо, ведь молодые люди не хотят с ней знакомиться, узнав о ребенке.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Драмы
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «С прицепом»