Русалки острова Мако (сериал, 2015) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал возвращает нас в уже знакомый лунный бассейн. Когда 15-летний Зак отправляется на пикник на остров Мако, то даже не подозревает, что каждый его шаг внимательно отслеживается тремя русалками - Сиреной, Никси и Лилой, которые тщательно охраняют остров от постороннего вмешательства. Но в полнолуние Зак контактирует с водой из лунного пруда и обретает магические силы. Проснувшись утром дома, он обнаружил вместо ног плавник, а также способность управлять водой. Теперь Зак приносит немало сюрпризов для русалок с острова Мако... Русалки теперь должны стать людьми и найти Зака, чтобы отобрать его магические силы, или их исключат из сообщества русалок.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЧХАктёр
Чай
Хансен
- ДДАктёр
Доминик
Дойчер
- ДФАктриса
Джемма
Форсайт
- РХАктёр
Роуэн
Хиллс
- КЭАктриса
Керит
Эткинсон
- ЭРАктриса
Эми
Раффл
- БНАктриса
Брук
Николь Ли
- ИДАктриса
Иззи
Дюрант
- ЭБАктриса
Элли
Бертрам
- ЛФАктриса
Люси
Фрай
- КССценарист
Кристен
Сувлис
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- МШАктёр дубляжа
Максим
Шишков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ПКМонтажёр
Питер
Кромби