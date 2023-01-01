Русалки острова Мако
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Русалки острова Мако

Русалки острова Мако (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Mako Mermaids 3 сезона
Фэнтези, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал возвращает нас в уже знакомый лунный бассейн. Когда 15-летний Зак отправляется на пикник на остров Мако, то даже не подозревает, что каждый его шаг внимательно отслеживается тремя русалками - Сиреной, Никси и Лилой, которые тщательно охраняют остров от постороннего вмешательства. Но в полнолуние Зак контактирует с водой из лунного пруда и обретает магические силы. Проснувшись утром дома, он обнаружил вместо ног плавник, а также способность управлять водой. Теперь Зак приносит немало сюрпризов для русалок с острова Мако... Русалки теперь должны стать людьми и найти Зака, чтобы отобрать его магические силы, или их исключат из сообщества русалок.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русалки острова Мако»

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