Роковая ошибка (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Лена приезжает к матери на майские праздники из Москвы в провинциальный городок Рославск. Гуляя с подругой по местному парку, Лена знакомится с обаятельным красавцем Ильей, и, хотя он работает простым механиком в автосервисе и совсем из «другого мира», между молодыми людьми вспыхивает страстный роман. Однако вскоре им приходится расстаться – Илье предстоит служба по контракту…

Проходит год. Радостная Лена сразу после защиты диплома торопится на вокзал, ведь из армии возвращается Илья! Едва приехав в Рославск, она спешит встречать любимого и видит его… с другой.





Сериал Роковая ошибка 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.