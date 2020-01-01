Роковая ошибка (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Роковая ошибка. Сезон 1. Серия 3
2020, Роковая ошибка. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Лена приезжает к матери на майские праздники из Москвы в провинциальный городок Рославск. Гуляя с подругой по местному парку, Лена знакомится с обаятельным красавцем Ильей, и, хотя он работает простым механиком в автосервисе и совсем из «другого мира», между молодыми людьми вспыхивает страстный роман. Однако вскоре им приходится расстаться – Илье предстоит служба по контракту…
Проходит год. Радостная Лена сразу после защиты диплома торопится на вокзал, ведь из армии возвращается Илья! Едва приехав в Рославск, она спешит встречать любимого и видит его… с другой.

Россия
Мелодрама
48 мин

