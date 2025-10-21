Роковая черта. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Роковая черта
2-й сезон
5-я серия
7.72023, Fatal Crossing
Криминал, Драма18+
Журналистка расследует загадочное исчезновение 40-летней давности и привлекает внимание убийцы. Скандинавский триллер по роману-бестселлеру
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Роковая черта (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Нора Санд расследует загадочное убийство женщины, в котором подозревается мошенник. Стремление к справедливости вновь ставит жизнь журналистки под угрозу в детективе «Роковая черта», 2 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka.

Продолжение остросюжетного сериала о сотруднице газеты Норе Санд предлагает новую загадку. В шикарном доме обнаружен труп женщины, утонувшей в бассейне. Ее бойфренд Том утверждает, что произошедшее — всего лишь несчастный случай. Однако следователь Мортен Старк не спешит ему верить, узнав о его прошлом. Все дело в том, что он — мошенник, втирающийся в доверие к девушкам в интернете. Свои преступления Том не отрицает, но настаивает, что в убийстве он невиновен. Тем временем Нора Санд берется писать об этом деле материал, привлекая к себе внимание жестокого убийцы, готового на все, чтобы остаться нераскрытым.

Узнайте, какие опасности ждут журналистку, смотрите 2 сезон сериала «Роковая черта» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Норвегия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb