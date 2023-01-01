Роковая черта (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Экранизация бестселлера датской писательницы Лоне Тайлс о журналистке, которая начинает расследовать забытое дело 1985 года. Датчанка Нора Санд работает спецкором в лондонской газете. Однажды ее внимание привлекает архивное фото двух девушек: они отправились в 1985 году на пароме из столицы Дании в столицу Великобритании и исчезли, так и не сойдя на берег. Нора решает разобраться в таинственном происшествии, о котором все забыли много лет назад. Собирая все больше зацепок, она выходит на след серийного убийцы, давно сидящего за решеткой. При этом она чувствует, что за ней самой следит кто-то еще, и он явно намерен заставить Нору замолчать. Итоги ее расследования подскажет захватывающий скандинавский детектив «Роковая черта» — сериал 2023. Смотрите сериал «Роковая черта» в подписке Amediateka на Wink.

