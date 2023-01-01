Роковая черта. Сезон 1
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Роковая черта
1-й сезон

Роковая черта (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

7.72023, Fatal Crossing 8 серий
Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Экранизация бестселлера датской писательницы Лоне Тайлс о журналистке, которая начинает расследовать забытое дело 1985 года. Датчанка Нора Санд работает спецкором в лондонской газете. Однажды ее внимание привлекает архивное фото двух девушек: они отправились в 1985 году на пароме из столицы Дании в столицу Великобритании и исчезли, так и не сойдя на берег. Нора решает разобраться в таинственном происшествии, о котором все забыли много лет назад. Собирая все больше зацепок, она выходит на след серийного убийцы, давно сидящего за решеткой. При этом она чувствует, что за ней самой следит кто-то еще, и он явно намерен заставить Нору замолчать. Итоги ее расследования подскажет захватывающий скандинавский детектив «Роковая черта» — сериал 2023 года. Смотрите сериал «Роковая черта» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Норвегия
Жанр
Криминал

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb