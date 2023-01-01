Рогов в деле (сериал, 2023) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыРогов в деле4-й сезон12-я серия
Рогов в деле (сериал, 2023) сезон 4 серия 12
ТВ-шоу16+
О сериале
К классическому мейковеру добавляются элементы ток-шоу: ведущие обсуждают историю героини и решают, как помочь ей попрощаться с давними проблемами. После чего Александр берeт на себя задачи по преображению героини, а Елена приходит к ней в гости и проводит «ревизию» квартиры. Ведь именно дом помогает узнать о человеке даже больше, чем его внешний вид. Кроме бьюти-тем, ведущие раскроют важные проблемы девушек в декрете и разводе, жертв абьюзеров, одиночества, сепарации с родителями и многие другие.
