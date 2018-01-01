Робозуна. Сезон 3. Серия 8
Wink
Детям
Робозуна
3-й сезон
8-я серия

Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.62018, Робозуна. Сезон 3. Серия 8
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

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Сюжет

Мальчик подросток по имени Аристон с далекой-далекой планеты вместе со своим роботом Мэнглом, участвуют в межгалактических боях роботов под названием «Робозуна». Аристон мечтает победить на арене и стать чемпионом. Параллельно с этим он оказывается втянут в восстание против могущественной империи Корвуса, которая угнетает всю вселенную.
Отличный фантастический мультсериал в духе «Звездных войн».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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