Робозуна. Сезон 3. Серия 2
Wink
Детям
Робозуна
3-й сезон
2-я серия

Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72018, Робозуна. Сезон 3. Серия 2
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

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О сериале

Мальчик подросток по имени Аристон с далекой-далекой планеты вместе со своим роботом Мэнглом, участвуют в межгалактических боях роботов под названием «Робозуна». Аристон мечтает победить на арене и стать чемпионом. Параллельно с этим он оказывается втянут в восстание против могущественной империи Корвуса, которая угнетает всю вселенную.
Отличный фантастический мультсериал в духе «Звездных войн».

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

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