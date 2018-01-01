Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Мальчик подросток по имени Аристон с далекой-далекой планеты вместе со своим роботом Мэнглом, участвуют в межгалактических боях роботов под названием «Робозуна». Аристон мечтает победить на арене и стать чемпионом. Параллельно с этим он оказывается втянут в восстание против могущественной империи Корвуса, которая угнетает всю вселенную.

Отличный фантастический мультсериал в духе «Звездных войн».



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