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Робозуна
1-й сезон

Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.62018, Робозуна. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы6+

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Сюжет

Родная планета Аристона находится в руках безжалостного Корвуса, и это мешает подростку нелегально торговать машинным соком. Кроме борьбы с железными Центурионами империи за ресурсы, герой увлечен схватками роботов на арене. Паренек надеется, что и его неуклюжий механический друг Мэнгл однажды станет победителем этой опасной игры.

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