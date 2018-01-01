Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.82018, Робозуна. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы6+
- 6+23 мин
О сериале
Родная планета Аристона находится в руках безжалостного Корвуса, и это мешает подростку нелегально торговать машинным соком. Кроме борьбы с железными Центурионами империи за ресурсы, герой увлечен схватками роботов на арене. Паренек надеется, что и его неуклюжий механический друг Мэнгл однажды станет победителем этой опасной игры.
