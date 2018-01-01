Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Родная планета Аристона находится в руках безжалостного Корвуса, и это мешает подростку нелегально торговать машинным соком. Кроме борьбы с железными Центурионами империи за ресурсы, герой увлечен схватками роботов на арене. Паренек надеется, что и его неуклюжий механический друг Мэнгл однажды станет победителем этой опасной игры.



