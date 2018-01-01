Робозуна. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Робозуна
1-й сезон
6-я серия

Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.62018, Робозуна. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

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Сюжет

Родная планета Аристона находится в руках безжалостного Корвуса, и это мешает подростку нелегально торговать машинным соком. Кроме борьбы с железными Центурионами империи за ресурсы, герой увлечен схватками роботов на арене. Паренек надеется, что и его неуклюжий механический друг Мэнгл однажды станет победителем этой опасной игры.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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