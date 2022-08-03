Робокар Поли: Дорожная безопасность с Поли (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.62011, Robocar Poli: Traffic Safety with Poli
О сериале
В Брумс Тауне, где дружно живут люди с самыми разными характерами и профессиями, всегда случаются неприятности и несчастные случаи, как большие, так и маленькие. Дети, которые менее способны справляться с подобными ситуациями, всегда особенно подвержены риску дорожно-транспортных происшествий. Робокар Поли быстро отправляется для решения проблем, возникающих при таких неожиданных дорожно-транспортных происшествиях, с которыми дети могут столкнуться в повседневной жизни. Дети могут научиться справляться с кризисными ситуациями и обеспечивать безопасность дорожного движения с помощью спасательных мероприятий Робокара Поли.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
- МТАктёр
Марк
Томпсон
- ДГАктёр
Джейсон
Гриффит
- ВТАктриса
Вероника
Тейлор
- АСАктриса
Айлин
Стивенс
- ДУАктёр
Дэйв
Уиллис
- ЛДПродюсер
Ли
Дон-у
- ПЧПродюсер
Пак
Чон-мин
- ИКАктёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АППереводчик
Алексей
Подколзин