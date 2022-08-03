Робокар Поли: Дорожная безопасность с Поли (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

В Брумс Тауне, где дружно живут люди с самыми разными характерами и профессиями, всегда случаются неприятности и несчастные случаи, как большие, так и маленькие. Дети, которые менее способны справляться с подобными ситуациями, всегда особенно подвержены риску дорожно-транспортных происшествий. Робокар Поли быстро отправляется для решения проблем, возникающих при таких неожиданных дорожно-транспортных происшествиях, с которыми дети могут столкнуться в повседневной жизни. Дети могут научиться справляться с кризисными ситуациями и обеспечивать безопасность дорожного движения с помощью спасательных мероприятий Робокара Поли.

