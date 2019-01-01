Риф-брейк. Сезон 1. Серия 10
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Риф-брейк
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Риф-брейк (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2019, Reef Break
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Бывшая воровка пытается начать праведную жизнь на дивном острове в Тихом океане. С помощью протекции местного губернатора она попадает в полицейский отдел, где быстро делает успешную карьеру детектива: навыки из прошлой жизни служат отличным подспорьем в работе над сложнейшими делами.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Риф-брейк»

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