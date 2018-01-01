Wink
Сериалы
Риф-брейк
1-й сезон

Риф-брейк (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Reef Break 13 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бывшая воровка пытается начать праведную жизнь на дивном острове в Тихом океане. С помощью протекции местного губернатора она попадает в полицейский отдел, где быстро делает успешную карьеру детектива: навыки из прошлой жизни служат отличным подспорьем в работе над сложнейшими делами.

Страна
США, Франция
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Риф-брейк»