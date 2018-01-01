Риф-брейк (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Reef Break 13 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бывшая воровка пытается начать праведную жизнь на дивном острове в Тихом океане. С помощью протекции местного губернатора она попадает в полицейский отдел, где быстро делает успешную карьеру детектива: навыки из прошлой жизни служат отличным подспорьем в работе над сложнейшими делами.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КДРежиссёр
Киран
Дарси-Смит
- ПМАктриса
Поппи
Монтгомери
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ДЧАктёр
Десмонд
Чайм
- МБАктриса
Мелисса
Бонн
- ТШАктриса
Тамала
Шелтон
- РКАктёр
Роб
Коллинз
- Актёр
Стивен
Хантер
- ГБАктёр
Грант
Боулер
- ЛГАктриса
Лора
Гордон
- ЕХАктриса
Ерин
Ха
- РДСценарист
Роберт
Дэвид Порт
- БКСценарист
Брэндон
К. Хайнс
- ГДПродюсер
Гай
Дж. Лоутен
- ПМПродюсер
Поппи
Монтгомери
- СППродюсер
Стив
Перлман
- НМХудожник
Николас
Маккаллум
- ГТХудожник
Гленн
Ти
- ЗДХудожник
Зед
Драгойлович
- БЯОператор
Брюс
Янг
- ДХОператор
Джеффри
Холл
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский