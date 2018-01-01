Риф-брейк (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Бывшая воровка пытается начать праведную жизнь на дивном острове в Тихом океане. С помощью протекции местного губернатора она попадает в полицейский отдел, где быстро делает успешную карьеру детектива: навыки из прошлой жизни служат отличным подспорьем в работе над сложнейшими делами.

