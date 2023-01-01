Риф-брейк
Wink
Сериалы
Риф-брейк

Риф-брейк (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Reef Break 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бывшая воровка пытается начать праведную жизнь на дивном острове в Тихом океане. С помощью протекции местного губернатора она попадает в полицейский отдел, где быстро делает успешную карьеру детектива: навыки из прошлой жизни служат отличным подспорьем в работе над сложнейшими делами.

Все сезоны сериала Риф-брейк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Риф-брейк»

Всё