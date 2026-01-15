Рейкьявик Фьюжн (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Рейкьявик Фьюжн. Сезон 1. Серия 6
2025, Reykjavík Fusion
Триллер, Драма
Вышедший на свободу повар открывает ресторан, который становится прикрытием для криминального бизнеса. Сериал «Рейкьявик Фьюжн» — исландская остросюжетная драма о цене ошибок.

Выдающийся повар Йонас чувствует себя на кухне как рыба в воде. Однако мошенничество со страховкой и последовавшее за этим тюремное заключение сломали ему жизнь. Друзья не хотят иметь с Йонасом дел, бывшая жена не позволяет видеться с детьми, а с должности повара в детском саду увольняют из-за криминального прошлого. Отчаявшись, он обращается за помощью к своему товарищу из тюрьмы, и тот обещает ему помещение и деньги на собственный ресторан. Но у всего есть своя цена — новое заведение Йонаса оказывается лишь прикрытием для отмыва денег и нелегальной торговли.

Получится ли у повара остаться в стороне, расскажет «Рейкьявик Фьюжн». Смотреть напряженную драму о высокой кухне и криминале можно на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Исландия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
45 мин

Рейтинг

