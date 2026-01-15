Рейкьявик Фьюжн (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Вышедший на свободу повар открывает ресторан, который становится прикрытием для криминального бизнеса. Сериал «Рейкьявик Фьюжн» — исландская остросюжетная драма о цене ошибок.
Выдающийся повар Йонас чувствует себя на кухне как рыба в воде. Однако мошенничество со страховкой и последовавшее за этим тюремное заключение сломали ему жизнь. Друзья не хотят иметь с Йонасом дел, бывшая жена не позволяет видеться с детьми, а с должности повара в детском саду увольняют из-за криминального прошлого. Отчаявшись, он обращается за помощью к своему товарищу из тюрьмы, и тот обещает ему помещение и деньги на собственный ресторан. Но у всего есть своя цена — новое заведение Йонаса оказывается лишь прикрытием для отмыва денег и нелегальной торговли.
Получится ли у повара остаться в стороне, расскажет «Рейкьявик Фьюжн». Смотреть напряженную драму о высокой кухне и криминале можно на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГПРежиссёр
Гуннар
Палл Олафссон
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- ХХАктриса
Хера
Хильмар
- ЛЙАктриса
Лара
Йоханна Йонсдоттир
- УБАктриса
Уннюр
Бирна Йоунсдоуттир
- ТЛАктёр
Тростур
Лео Гуннарссон
- ТГАктёр
Торстейнн
Гуннарссон
- ЙААктёр
Йонас
Альфред Биркиссон
- КЛАктриса
Кристин
Леа Сигридардоуттир
- АОАктёр
Атли
Оскар Фьяларссон
- ГКАктёр
Гюдмюндюр
Карль Сигюрдоурссон
- ТЛАктриса
Торунн
Лаурусдоттир
- ЙГАктриса
Йоуна
Гвюдрун Йоунсдоуттир
- ЕДПродюсер
Ерлингур
Джек Гудмундссон
- РКПродюсер
Роза
Каро
- Продюсер
Оулавюр
Дарри Оулафссон